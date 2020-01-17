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Появились детали о падении женщины в Новосибирске и смерти ее дочки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщина, выпавшая из окна дома в Новосибирске в четверг, задушила свою девятилетнюю дочь, сообщило СУ СК РФ по региону. Мать выжила, ее жизни ничего не угрожает.

По данным следствия, утром в четверг 28-летняя женщина в квартире дома на улице Мясниковой задушила свою девятилетнюю дочь. Затем она выпала из окна восьмого этажа и была доставлена в медицинское учреждение с различными травмами.

В настоящее время жизни и здоровью подозреваемой ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. Следователи обратились с ходатайством в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Топ комментариев

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Danilon

Они прямо не расстаются ! Вот это я понимаю - любовь. Хорошо бы, чтобы и посадили их вдвоём, синхронно.

user_170529

ЦитатаМогу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан. вот этого только не надо! Ходите...