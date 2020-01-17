Появились детали о падении женщины в Новосибирске и смерти ее дочки

Женщина, выпавшая из окна дома в Новосибирске в четверг, задушила свою девятилетнюю дочь, сообщило СУ СК РФ по региону. Мать выжила, ее жизни ничего не угрожает.

По данным следствия, утром в четверг 28-летняя женщина в квартире дома на улице Мясниковой задушила свою девятилетнюю дочь. Затем она выпала из окна восьмого этажа и была доставлена в медицинское учреждение с различными травмами.

В настоящее время жизни и здоровью подозреваемой ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. Следователи обратились с ходатайством в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.