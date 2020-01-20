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Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © санаторий «Россия»

Отель «На камушках» предложил бесплатное проживание на дополнительных местах, а санаторий «Россия» включил в путевку больше медицинских процедур при той же цене. Вот еще 12 активных акций на курорте Белокуриха, которыми можно воспользоваться.

Выгодные предложения от санатория «Россия»

Стоимость путевок снижена на 10% при предъявлении пенсионного удостоверения.

Стоимости путевки снижена до 15% для постоянных гостей. Карту постоянного гостя можно получить уже с третьего по четвертый заезд. Также при заезде с 15 января по 31 мая 2020 года цена снижается не только для держателя, но и для предъявителя карты.

Акции для здоровья от санатория «Россия»

В путевку включено на 15% больше медицинских процедур по той же цене.

Пантовые ванны, калланетика и пилатес входят в стоимость путевки с лечением.

Для гостей, остановившихся в номерах повышенной комфортности (джуниор сюит, люкс и апартамент), действует расширенный перечень услуг.

В путевку на отдых включено посещение врача-терапевта для взрослых, педиатра для детей и обследование.

Увеличено количество процедур в комплексе: приобретая пять процедур баротерапии, одна процедура в подарок; при покупке восьми процедур «Авантрон», две процедуры в подарок.

Акции для отличного отдыха от санатория «Россия»

Безлимитно посещение бассейна с термальным комплексом (хамам, римская, финская и греческая баня).

Подъемник на горнолыжной трассе санатория для всех гостей работает бесплатно.

Можно посетить ресторан без дополнительной оплаты по услуге «А-ля карт».

Акции от отеля «На камушках» и бизнес-отеля «Россия»

Проживание на дополнительных местах бесплатно — вы платите только за одноместное размещение, берете с собой всех, с кем планируете отдохнуть и заезжаете в номер.

Бесплатно посещение бассейна с термальным комплексом.

Комплемент на день рождения: купон на посещение боулинга и бильярда без оплаты.

Пользование подъемником на горнолыжной трассе — за счет отеля.

Санаторий «Россия»
курорт Белокуриха, ул. Славского, 34
Тел.: 8 800 250 3770
sanrussia.ru
Бизнес-отель «Россия»
курорт Белокуриха, ул. Славского, 22
Тел.: 8 800 250 3780
busines-hotel.ru
Отель «На камушках»
курорт Белокуриха, ул. Славского, 81
Тел.: 8 800 250 1410
nk-otel.ru
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Фото: © санаторий «Россия»
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