Старинное ружье нашел житель Бурятии при сносе дома

Мужчина из Бурятии нашел на крыше старого дома ружье образца 1845 года, уникальное оружие планируют сдать в музей, сообщается на сайте регионального управления Росгвардии.

«Длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, заряжаемое с дула (со ствола) с капсюльным механизмом, калибра 7,1 линий, марки «ИЖЪ», 1853 года выпуска», — описывает находку пресс-служба управления.

Ружье житель Бурятии нашел на крыше старого дома на территории чабанской стоянки при сносе строения и сдал его в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. За находку ему полагается денежное вознаграждение.

Сейчас проводится баллистическая экспертиза, которая определит ценность ружья. После этого находку планируют передать в музейный фонд.

Пехотное ружьё образца 1845 года — капсюльное (ударное) гладкоствольное ружьё, принятое на вооружение русской армии в 1845 году и ставшее основой для различных модификаций для других родов войск. Это ружьё было разработано на волне происходившей тогда смены кремневого оружия ударным.