НАВЕРХ

Старинное ружье нашел житель Бурятии при сносе дома

Источник:
Sibnet.ru
334 0
Фото: © пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии

Мужчина из Бурятии нашел на крыше старого дома ружье образца 1845 года, уникальное оружие планируют сдать в музей, сообщается на сайте регионального управления Росгвардии.

«Длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, заряжаемое с дула (со ствола) с капсюльным механизмом, калибра 7,1 линий, марки «ИЖЪ», 1853 года выпуска», — описывает находку пресс-служба управления.

Ружье житель Бурятии нашел на крыше старого дома на территории чабанской стоянки при сносе строения и сдал его в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. За находку ему полагается денежное вознаграждение.

Сейчас проводится баллистическая экспертиза, которая определит ценность ружья. После этого находку планируют передать в музейный фонд.

Пехотное ружьё образца 1845 года — капсюльное (ударное) гладкоствольное ружьё, принятое на вооружение русской армии в 1845 году и ставшее основой для различных модификаций для других родов войск. Это ружьё было разработано на волне происходившей тогда смены кремневого оружия ударным.

Еще по теме
Запад признал превосходство российских пистолетов
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
США назвали Су-57 небоеспособным
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
смотреть все
Бурятия #Оружие #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Премьер Украины подал в отставку после оскорбления Зеленского
•
СМИ рассказали о перспективах Медведева после отставки
•
Роскачество посоветовало не пользоваться уличными банкоматами
•
Десятая часть населения России родилась в Китае за год
Подробности
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
•
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин
Как это работает
•
Традиции Крещения: как провести праздник
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
НОВОСТИ СИБИРИ
Два человека погибли после ДТП с 15 авто в Алтайском крае
Сибирь 17.01.2020 16:26
Появились детали о падении женщины и смерти ее дочки
Сибирь 17.01.2020 15:24
Старинное ружье нашел житель Бурятии при сносе дома
Сибирь 17.01.2020 14:33
Следователи проверят данные о беременности 13-летней сибирячки
Сибирь 17.01.2020 14:01
Самое популярное
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
4319
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
4313
Редкая памятная монета появилась в Новосибирске
4005
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
3939
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Премьер Украины подал в отставку после оскорбления Зеленского
•
СМИ рассказали о перспективах Медведева после отставки
•
Роскачество посоветовало не пользоваться уличными банкоматами
•
Десятая часть населения России родилась в Китае за год
Подробности
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
•
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
62
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
54
России предсказали курс 200 рублей за доллар
42
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
39
Топ комментариев

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Danilon

Они прямо не расстаются ! Вот это я понимаю - любовь. Хорошо бы, чтобы и посадили их вдвоём, синхронно.

user_170529

ЦитатаМогу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан. вот этого только не надо! Ходите...