Синоптики описали погоду на Крещение в Новосибирске

Небольшое похолодание ожидается в Новосибирске в день религиозного праздника Крещение Господне, но сильных морозов в этот день не будет, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Мы находимся под натиском циклонической системы из районов северной Атлантики. Это вызывает усиление ветра до 23 метров в секунду, снегопады и метели», — отметил синоптик.

По его словам, в субботу в Новосибирске утром температура воздуха составит 5 градусов тепла, а к ночи столбик термометра упадет до 18 градусов мороза. 19 января в день Крещения температура воздуха будет в районе отметки в 10 градусов мороза.

«В понедельник, 20 января будет усиление морозов до 21-26 градусов ночью. Днем 13-18 градусов мороза», — сообщил Ягудин.