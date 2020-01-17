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Синоптики описали погоду на Крещение в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Небольшое похолодание ожидается в Новосибирске в день религиозного праздника Крещение Господне, но сильных морозов в этот день не будет, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Мы находимся под натиском циклонической системы из районов северной Атлантики. Это вызывает усиление ветра до 23 метров в секунду, снегопады и метели», — отметил синоптик.

По его словам, в субботу в Новосибирске утром температура воздуха составит 5 градусов тепла, а к ночи столбик термометра упадет до 18 градусов мороза. 19 января в день Крещения температура воздуха будет в районе отметки в 10 градусов мороза.

«В понедельник, 20 января будет усиление морозов до 21-26 градусов ночью. Днем 13-18 градусов мороза», — сообщил Ягудин.

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Топ комментариев

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Voland2

Что Медведко, что Мишутко... Какая разница?