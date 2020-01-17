НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Стоимость материнской компании Google выросла до $1 трлн

Источник:
РБК
121 1
Фото: Ryan J. Quick / Attribution License

Рыночная стоимость материнской компании Google — Alphabet — превысила 1 триллион долларов. Она вошла в элитный «клуб одного триллиона», включающий также Apple, Saudi Aramco и Microsoft.

По итогам торгов 16 января на бирже NASDAQ цена акций Alphabet класса А составила 1450 долларов, а цена закрытия класса C — 1451 доллар. Общая стоимость холдинга достигла исторического рекорда, составив по ценам закрытия немногим более 1 триллиона долларов, приводит РБК сообщение компании.

С начала 2020 года ценные бумаги Alphabet подорожали на 7,5%, в то время как индекс Nasdaq поднялся на 3,4%. За весь прошлый год акции владельца Google выросли на 28%.

По данным исследовательской компании eMarketer, в 2019 году на долю Google пришлось 73% рекламного рынка в поисковых системах США и 31,1% мирового объема цифровой рекламы. В третьем квартале 2019 года выручка компании составила 40,5 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем за тот же период 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамую богатую россиянку нашли в Африке

Ранее в элитный клуб «одного триллиона» вошла Apple. Рыночная стоимость этой компании впервые превысила отметку 1 триллиона долларов 2 августа 2018 года. Однако закрепиться выше нее Apple сумела только в сентябре 2019 года. Сейчас компания стоит 1,41 триллиона долларов.

До Apple эту отметку преодолела лишь китайская PetroChina. Это произошло в 2007 году после ее выхода на Шанхайскую фондовую биржу. В первый день торгов капитализация PetroChina выросла до 1,005 триллиона долларов. Правда, уже на следующий день акции упали в цене вдвое и капитализация просела до 500 миллиардов долларов. Сейчас она составляет 158 миллиардов долларов.

За Apple последовала Microsoft. Ее стоимость превысила триллионный порог в апреле 2019 года и сейчас составляет 1,25 триллиона долларов. А 11 декабря 2019 года рыночная стоимость Saudi Aramco за два дня после выхода на биржу взлетела до 2 триллиона долларов. Текущая стоимость нефтяной компании — около 7 триллионов долларов.

Еще по теме
Уникальный оператор мобильной связи появится в Томске
Ростелеком прокомментировал поручение Путина о бесплатных сайтах
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
Путин пообещал россиянам бесплатный интернет
смотреть все
Экономика #Деньги #Промзона #Гаджеты #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
СМИ рассказали о перспективах Медведева после отставки
•
Десятая часть населения России родилась в Китае за год
•
Самолет «ИрАэро» промахнулся с полосой в Домодедово
•
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Подробности
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
•
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин
Как это работает
•
Традиции Крещения: как провести праздник
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Следователи проверят данные о беременности 13-летней сибирячки
Сибирь 17.01.2020 14:01
Четверо детей осталось у застреленного в кузбасском суде пристава
Сибирь 17.01.2020 13:56
Синоптики описали погоду на Крещение в Новосибирске
Сибирь 17.01.2020 13:45
Минздрав рассказал о состоянии найденной в Карасуке девочки
Сибирь 17.01.2020 12:19
Самое популярное
Новосибирец наткнулся на лыжу и погиб в Шерегеше
4794
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
4267
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
4212
Редкая памятная монета появилась в Новосибирске
3966
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
СМИ рассказали о перспективах Медведева после отставки
•
Десятая часть населения России родилась в Китае за год
•
Самолет «ИрАэро» промахнулся с полосой в Домодедово
•
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Подробности
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
•
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин
Сибирь
•
Следователи проверят данные о беременности 13-летней сибирячки
•
Четверо детей осталось у застреленного в кузбасском суде пристава
•
Синоптики описали погоду на Крещение в Новосибирске
•
Минздрав рассказал о состоянии найденной в Карасуке девочки
•
Музей попросил денег на книгу о путешествии Николая II в Забайкалье
•
Уникальный оператор мобильной связи появится в Томске
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
61
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
49
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
39
Путин предложил кандидатуру нового премьера
36
Топ комментариев

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Voland2

Что Медведко, что Мишутко... Какая разница?