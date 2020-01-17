Стоимость материнской компании Google выросла до $1 трлн

Рыночная стоимость материнской компании Google — Alphabet — превысила 1 триллион долларов. Она вошла в элитный «клуб одного триллиона», включающий также Apple, Saudi Aramco и Microsoft.

По итогам торгов 16 января на бирже NASDAQ цена акций Alphabet класса А составила 1450 долларов, а цена закрытия класса C — 1451 доллар. Общая стоимость холдинга достигла исторического рекорда, составив по ценам закрытия немногим более 1 триллиона долларов, приводит РБК сообщение компании.

С начала 2020 года ценные бумаги Alphabet подорожали на 7,5%, в то время как индекс Nasdaq поднялся на 3,4%. За весь прошлый год акции владельца Google выросли на 28%.

По данным исследовательской компании eMarketer, в 2019 году на долю Google пришлось 73% рекламного рынка в поисковых системах США и 31,1% мирового объема цифровой рекламы. В третьем квартале 2019 года выручка компании составила 40,5 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем за тот же период 2018 года.

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Ранее в элитный клуб «одного триллиона» вошла Apple. Рыночная стоимость этой компании впервые превысила отметку 1 триллиона долларов 2 августа 2018 года. Однако закрепиться выше нее Apple сумела только в сентябре 2019 года. Сейчас компания стоит 1,41 триллиона долларов.

До Apple эту отметку преодолела лишь китайская PetroChina. Это произошло в 2007 году после ее выхода на Шанхайскую фондовую биржу. В первый день торгов капитализация PetroChina выросла до 1,005 триллиона долларов. Правда, уже на следующий день акции упали в цене вдвое и капитализация просела до 500 миллиардов долларов. Сейчас она составляет 158 миллиардов долларов.

За Apple последовала Microsoft. Ее стоимость превысила триллионный порог в апреле 2019 года и сейчас составляет 1,25 триллиона долларов. А 11 декабря 2019 года рыночная стоимость Saudi Aramco за два дня после выхода на биржу взлетела до 2 триллиона долларов. Текущая стоимость нефтяной компании — около 7 триллионов долларов.