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Олимпийская чемпионка раскритиковала «физику» сборной по биатлону

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Союз биатлонистов России

Отсутствие хорошей физической подготовки привели к низким результатам сборной России по биатлону, с такими показателями спортсменам будет нечего ловить на чемпионате мира, высказалась трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

На прошедшем в среду этапе Кубка мира в Рупольдинге в спринте лучшей из женщин стала Лариса Куклина, занявшая 36-место, лучшим из мужчин — Александр Логинов, завершивший гонку 11-м. В среднем биатлонисты проигрывают лидерам около двух минут.

«У нас нарушилась система подготовки. Она сейчас направлена только на стрельбу. Проигрыши просто огромные — до двух минут. Нужно работать над "физикой"», — цитирует Резцову РИА Новости.

По ее словам, «немыслимо», что российские биатлонисты проигрывают такое время. Резцова высказала мнение, что «физика» закладывается в течение подготовительного периода — летом и осенью, и сборной надо искать хороших тренеров.

«Не хочу никого обидеть, но я думаю, нам нечего "ловить" на чемпионате мира с такими результатами. Будет сложно, потому что проигрыши огромные, и мы, кажется, даже не делаем никаких выводов», — сказала она.

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Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Voland2

Что Медведко, что Мишутко... Какая разница?