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Музей попросил денег на книгу о путешествии Николая II в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба губернатора Забайкальского кра

Музей в Забайкалье ищет спонсоров для покупки ценной исторической книги о путешествии Николая II на восток, она стоит 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

На одном из сайтов аукционов на продажу выставлена книга «Путешествие государя императора Николая II на восток», изданная Эспером Ухтомским еще в 1897 году. Издание представляет большую историческую и художественную ценность. Внимание на данный лот обратили сотрудники Нерчинского краеведческого музея, так как одна из частей текста в книге посвящена Забайкалью. Цена лота составляет 50 тысяч рублей.

«Очень хочется купить сей фолиант для музея. Это как раз часть, повествующая о пребывании Цесаревича в Забайкалье, и конкретно в Нерчинске. Может, найдутся желающие оказать спонсорскую помощь?» — говорится в социальной сети музея в Facebook.

Книга посвящена трехсотдневному путешествию князя Николая Александровича на Дальний Восток через Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию и возвращению его в европейскую часть России через Сибирь. Пристальное внимание в представленной на аукционе книге уделено Сибири.

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Топ комментариев

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Voland2

Что Медведко, что Мишутко... Какая разница?