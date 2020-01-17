Музей попросил денег на книгу о путешествии Николая II в Забайкалье

Музей в Забайкалье ищет спонсоров для покупки ценной исторической книги о путешествии Николая II на восток, она стоит 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

На одном из сайтов аукционов на продажу выставлена книга «Путешествие государя императора Николая II на восток», изданная Эспером Ухтомским еще в 1897 году. Издание представляет большую историческую и художественную ценность. Внимание на данный лот обратили сотрудники Нерчинского краеведческого музея, так как одна из частей текста в книге посвящена Забайкалью. Цена лота составляет 50 тысяч рублей.

«Очень хочется купить сей фолиант для музея. Это как раз часть, повествующая о пребывании Цесаревича в Забайкалье, и конкретно в Нерчинске. Может, найдутся желающие оказать спонсорскую помощь?» — говорится в социальной сети музея в Facebook.

Книга посвящена трехсотдневному путешествию князя Николая Александровича на Дальний Восток через Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию и возвращению его в европейскую часть России через Сибирь. Пристальное внимание в представленной на аукционе книге уделено Сибири.