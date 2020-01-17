НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Составлен список самых популярных паролей 2019 года

Источник:
«Известия»
101 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Специалисты по кибербезопасности компаниии DeviceLock составили список самых популярных паролей 2019 года, остающихся неизменным уже в течение многих лет.

Главная опасность стандартных паролей в том, что с их помощью получить доступ сразу к множеству сервисов человека. Взломав почту, мошенник анализирует письма с оповещениями о регистрациях и может получить в распоряжение ключи к множеству сервисов, в том числе — с данными платежных карт или интернет-банку.

«Информация может использоваться для фишинговых атак. Другой вариант — сообщения в соцсетях от имени друзей с просьбой о срочной помощи деньгами. Кроме того, все чаще после взлома аккаунта у пользователя требуют выкуп, обещая в противном случае разместить от его имени экстремистские материалы», — приводят «Известия» слова технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖдите звонка: как банки теряют данные клиентов

Самые популярные в мире пароли как в 2018-м, так и в 2019 году, состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e). Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111, такие данные содержатся в ежегодном исследовании компании.

В исследование вошли почти 5 миллиардов уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных. Крупнейшие из них — «сливы» из генеалогического сервиса MyHeritage (180 миллионов), приложения для фитнеса и учета питания MyFitnessPal (49 миллионов) и облачного сервиса для создания видео Animoto (40 миллионов).

Еще по теме
Стоимость материнской компании Google выросла до $1 трлн
Уникальный оператор мобильной связи появится в Томске
Ростелеком прокомментировал поручение Путина о бесплатных сайтах
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
смотреть все
Технологии #Гаджеты #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Премьер Украины подал в отставку после оскорбления Зеленского
•
«Единая Россия» предъявила претензии четырем министерствам
•
Роскачество посоветовало не пользоваться уличными банкоматами
•
Названы разряжающие батареи приложения для смартфонов
Подробности
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
•
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин
Как это работает
•
Традиции Крещения: как провести праздник
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
Сибирь 17.01.2020 18:07
Сибирский шаман провел обряд по привлечению снега в Сочи
Сибирь 17.01.2020 17:46
Плохая погода привела к массовому ДТП на новосибирской трассе
Сибирь 17.01.2020 16:30
Два человека погибли после ДТП с 15 авто в Алтайском крае
Сибирь 17.01.2020 16:26
Самое популярное
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
4468
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
4389
Редкая памятная монета появилась в Новосибирске
4078
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
4024
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Премьер Украины подал в отставку после оскорбления Зеленского
•
«Единая Россия» предъявила претензии четырем министерствам
•
Роскачество посоветовало не пользоваться уличными банкоматами
•
Названы разряжающие батареи приложения для смартфонов
Подробности
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
•
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин
Сибирь
•
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
•
Сибирский шаман провел обряд по привлечению снега в Сочи
•
Плохая погода привела к массовому ДТП на новосибирской трассе
•
Два человека погибли после ДТП с 15 авто в Алтайском крае
•
Появились детали о падении женщины и смерти ее дочки
•
Старинное ружье нашел житель Бурятии при сносе дома
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
62
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
56
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
России предсказали курс 200 рублей за доллар
45
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
39
Топ комментариев

senik

Пристав просто делает свою работу. А вот должники сильно головой думают, когда берут кредит, заведомо...

Danilon

Они прямо не расстаются ! Вот это я понимаю - любовь. Хорошо бы, чтобы и посадили их вдвоём, синхронно.

][poiuytrewq

гнать в шею таких надо спровительство за столько лет провления не чего для норода не зделал только против...

лачинов

Положим сначала США "мудро" попали в зависимость, а теперь торгуются из за условий. Не удивлюсь если...

14377455

ЦитатаИз литературных героев Мишустину больше всего нравится Чебурашка. - остального ничего не осилил?