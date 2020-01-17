Составлен список самых популярных паролей 2019 года

Специалисты по кибербезопасности компаниии DeviceLock составили список самых популярных паролей 2019 года, остающихся неизменным уже в течение многих лет.

Главная опасность стандартных паролей в том, что с их помощью получить доступ сразу к множеству сервисов человека. Взломав почту, мошенник анализирует письма с оповещениями о регистрациях и может получить в распоряжение ключи к множеству сервисов, в том числе — с данными платежных карт или интернет-банку.

«Информация может использоваться для фишинговых атак. Другой вариант — сообщения в соцсетях от имени друзей с просьбой о срочной помощи деньгами. Кроме того, все чаще после взлома аккаунта у пользователя требуют выкуп, обещая в противном случае разместить от его имени экстремистские материалы», — приводят «Известия» слова технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна.

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Самые популярные в мире пароли как в 2018-м, так и в 2019 году, состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e). Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111, такие данные содержатся в ежегодном исследовании компании.

В исследование вошли почти 5 миллиардов уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных. Крупнейшие из них — «сливы» из генеалогического сервиса MyHeritage (180 миллионов), приложения для фитнеса и учета питания MyFitnessPal (49 миллионов) и облачного сервиса для создания видео Animoto (40 миллионов).