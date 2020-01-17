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Локоть поручил остановить драки и конфликты детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в пятницу на расширенном аппаратном совещании поручил департаменту образованию разработать алгоритм профилактики криминального и конфликтного поведения школьников, одной из причин стал прыжок двух школьниц из окна высотного дома.

«В детской среде растет количество резонансных происшествий, конфликтов. Ставлю задачу разработать алгоритм действия, модель поведения… специалистами-педагогами, чтобы профилактировать девиантное поведение ребятишек. Надо защитить детей, которые учатся, воспринимают мир, сталкиваясь с реалиями. Это говорю про последний случай, когда девочки спрыгнули с высотного здания», — сказал Локоть.

Две школьницы выпали в понедельник с 16 этажа жилого дома на улице Добролюбова в Новосибирске. Они погибли. Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку.

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Топ комментариев

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Voland2

Что Медведко, что Мишутко... Какая разница?