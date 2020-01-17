Локоть поручил остановить драки и конфликты детей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в пятницу на расширенном аппаратном совещании поручил департаменту образованию разработать алгоритм профилактики криминального и конфликтного поведения школьников, одной из причин стал прыжок двух школьниц из окна высотного дома.

«В детской среде растет количество резонансных происшествий, конфликтов. Ставлю задачу разработать алгоритм действия, модель поведения… специалистами-педагогами, чтобы профилактировать девиантное поведение ребятишек. Надо защитить детей, которые учатся, воспринимают мир, сталкиваясь с реалиями. Это говорю про последний случай, когда девочки спрыгнули с высотного здания», — сказал Локоть.

Две школьницы выпали в понедельник с 16 этажа жилого дома на улице Добролюбова в Новосибирске. Они погибли. Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку.