Восточный обход в Новосибирске снова отложили

График строительства первого этапа Восточного обхода, которой должен разгрузить южный и восточный въезды в Новосибирск, сдвинут на полгода, объект не могут завершить с 2013 года, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Строительство Восточного обхода приносит убытки АО «Сибмост» из-за устаревшего контракта, заявил в мае первый вице-президент компании Евгений Раков. Потому что контракт по Восточному обходу от 2013 года, а сегодня железобетон обходится по смете в 19 тысяч рублей за тонну, а по факту — 53 тысячи рублей.

«По такому большому проекту как Восточный обход, к сожалению, компания ("Сибмост") не смогла набрать необходимые темпы и необходимые ресурсы, и заказчику Росавтодору, очевидно, придется в очередной раз пересматривать сроки реализации этого проекта. Сроки в очередной раз поползут вправо. За счет тех мер, которые придется предпринимать в этом году, (сроки будут перенесены) на полгода», — цитирует ТАСС Травникова.

По словам губернатора, в 2020 году «готовятся некоторые решения», чтобы выйти из ситуации «вечного переноса сроков». Проект находится в перечне финансируемых Росавтодором и Минтрансом России.

Восточный обход — автодорога протяженностью 80 километров в объезд, которая в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 (Чуйский тракт). Общая стоимость проекта на момент начала строительства оценивалась в 10,3 миллиарда рублей.

Работы по первой очереди начались в 2013 году, это около 20 километров дороги, соединяющей участки Раздольное — Барышево — Академгородок-Кольцово, и мостовое сооружение с путепроводом через Транссибирскую магистраль в районе реки Иня. Этап должны были сдать в 2017 году, но сроки постоянно сдвигались. Последний указанный срок — 2021 год.