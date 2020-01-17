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Жительница Новосибирска выпала из окна после смерти дочери

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Новосибирска выпала из окна 7 этажа и осталась жива, она находится в больнице, ее дочь нашли мертвой в квартире. 

В четверг на улице Мясниковой, 8/1 в Новосибирске выпала 28-летняя женщина, сообщают очевидцы в соцсетях. Она осталась жива, но с тяжелыми травмами попала в больницу. Соседи сообщили, что в квартире женщины нашли мёртвую девятилетнюю дочь и записку «Не хочу больше жить и забираю ребёнка».

На момент публикации получить информацию о происшествии у представителя следственного управления СК РФ в Новосибирской области не удалось.
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Топ комментариев

Иркут 69

От перестановки слагаемых сумма не меняется. Неизвестные фамилии - это имитация перемен. Своего рода...

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

WSG0600-164-164

И второго гражданства ни у кого не имеется, только недвижимость и дети.