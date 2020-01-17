Жительница Новосибирска выпала из окна после смерти дочери

Жительница Новосибирска выпала из окна 7 этажа и осталась жива, она находится в больнице, ее дочь нашли мертвой в квартире.

В четверг на улице Мясниковой, 8/1 в Новосибирске выпала 28-летняя женщина, сообщают очевидцы в соцсетях. Она осталась жива, но с тяжелыми травмами попала в больницу. Соседи сообщили, что в квартире женщины нашли мёртвую девятилетнюю дочь и записку «Не хочу больше жить и забираю ребёнка».

На момент публикации получить информацию о происшествии у представителя следственного управления СК РФ в Новосибирской области не удалось.