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Пропавшую школьницу нашли в Карасуке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пропавшая после музыкальной школы десятилетняя девочка нашлась живой, сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Новосибирской области.

В среду около 15.00 десятилетняя девочка вышла из музыкальной школы, расположенной на улице Совхозная, 1 в Карасуке и пропала. Ее искали весь четверг более 150 человек.

«Она найдена, жива», — сообщила собеседница.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что школьницу нашли в подвале без сознания, она находится в больнице. По данным СУ СК РФ по Новосибирской области установлено, что в отношении девочки каких-либо противоправных действий не совершалось, она находится под наблюдением врачей. Будут установлены причины ухода, исследованы условия воспитания и отношения в семье.

 

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Топ комментариев

Иркут 69

От перестановки слагаемых сумма не меняется. Неизвестные фамилии - это имитация перемен. Своего рода...

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

WSG0600-164-164

И второго гражданства ни у кого не имеется, только недвижимость и дети.