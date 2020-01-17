Пропавшую школьницу нашли в Карасуке

Пропавшая после музыкальной школы десятилетняя девочка нашлась живой, сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Новосибирской области.

В среду около 15.00 десятилетняя девочка вышла из музыкальной школы, расположенной на улице Совхозная, 1 в Карасуке и пропала. Ее искали весь четверг более 150 человек.

«Она найдена, жива», — сообщила собеседница.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что школьницу нашли в подвале без сознания, она находится в больнице. По данным СУ СК РФ по Новосибирской области установлено, что в отношении девочки каких-либо противоправных действий не совершалось, она находится под наблюдением врачей. Будут установлены причины ухода, исследованы условия воспитания и отношения в семье.