Мишустин ответил на личные вопросы Познеру

Новый премьер-министр Михаил Мишустин в 2010 году побывал в эфире передачи «Познер» на Первом канале, где ответил на личные вопросы ведущего, а также рассказал про работу в налоговой службе, которую он на тот момент возглавлял.

Видео опубликовано на сайте Первого канала. Так, Мишустин признался ведущему программы, что зарплаты госслужащих всегда меньше окладов, получаемых при работе в частных компаниях. Кроме этого, он рассказал, что при возможности он хотел бы стать Стивом Джобсом.

Познер спросил будущего премьера, чего бы тот попросил у золотой рыбки. «Чтобы не болели близкие люди, такое эгоистическое. Чтобы наша страна очень достойно встретила новый век, не было бедных в стране. И закончить налоговую реформу», — ответил Мишустин.

Также он рассказал, что его любимая птица — попугай, любимый цветок — орхидея, любимый композитор — Валерий Гаврилин, любимый художник — Уильям Хогарт. Из литературных героев Мишустину больше всего нравится Чебурашка. Кроме этого, он добавил, что из недостатков легче всего прощает слабость.

В финале программы Познер задал вопрос: «Что бы вы сказали, оказавшись перед Богом?». «Попрошу за все прощения и поблагодарю, что дал такое счастье жить на земле», — без раздумий ответил Мишустин.

Мишустин пришел в налоговую службу в 1998 году в качестве помощника главы ведомства по информационным системам учета и контроля за поступлением налогов. В 2010 году он стал главой ФСН. Президент Владимир Путина выбрал Мишустина премьером после отставки Дмитрия Медведева.