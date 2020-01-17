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Мишустин ответил на личные вопросы Познеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Новый премьер-министр Михаил Мишустин в 2010 году побывал в эфире передачи «Познер» на Первом канале, где ответил на личные вопросы ведущего, а также рассказал про работу в налоговой службе, которую он на тот момент возглавлял.

Видео опубликовано на сайте Первого канала. Так, Мишустин признался ведущему программы, что зарплаты госслужащих всегда меньше окладов, получаемых при работе в частных компаниях. Кроме этого, он рассказал, что при возможности он хотел бы стать Стивом Джобсом.

Познер спросил будущего премьера, чего бы тот попросил у золотой рыбки. «Чтобы не болели близкие люди, такое эгоистическое. Чтобы наша страна очень достойно встретила новый век, не было бедных в стране. И закончить налоговую реформу», — ответил Мишустин.

Также он рассказал, что его любимая птица — попугай, любимый цветок — орхидея, любимый композитор — Валерий Гаврилин, любимый художник — Уильям Хогарт. Из литературных героев Мишустину больше всего нравится Чебурашка. Кроме этого, он добавил, что из недостатков легче всего прощает слабость.

В финале программы Познер задал вопрос: «Что бы вы сказали, оказавшись перед Богом?». «Попрошу за все прощения и поблагодарю, что дал такое счастье жить на земле», — без раздумий ответил Мишустин.

Мишустин пришел в налоговую службу в 1998 году в качестве помощника главы ведомства по информационным системам учета и контроля за поступлением налогов. В 2010 году он стал главой ФСН. Президент Владимир Путина выбрал Мишустина премьером после отставки Дмитрия Медведева.

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1voland1

Представь себе нет! Я работяга,всю жизнь работаю и живу как крестьянин бедный.И это в самой богатой стране.При...

pilot995

У людей сдают нервы, и да, таких новостей будет всё больше.

Иркут 69

От перестановки слагаемых сумма не меняется. Неизвестные фамилии - это имитация перемен. Своего рода...

pilot995

Раньше так же восхваляли Медведева, а на деле оказалось, что он "ноль".

жизнилюб

ну теперь вообще задушат налогам ибо главный по налогам теперь главный в экономике...за воздух не платили?...