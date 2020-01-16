Кадыров передал полномочия и отправился лечиться

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур, сообщил журналистам его пресс-секретарь Альви Каримов.

Чиновник уточнил, что именно этим объясняется распоряжение, которым Кадыров из-за своей временной нетрудоспособности назначил исполняющим обязанности главы региона премьера Муслима Хучиева, передает РИА Новости.

По словам Каримова, по Конституции Чечни председатель правительства может исполнять обязанности главы республики, если тот заболел или находится в отпуске. Именно такая ситуация произошла сейчас.

Официальный представитель главы Чечни добавил, что раньше во время отпусков Кадыров также неоднократно передавал полномочия Хучиеву и его предшественникам. При этом Каримов не стал уточнять, сколько времени займет лечение.