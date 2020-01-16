Медведеву нашли новую должность

Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на этот пост бывшего премьера Дмитрия Медведева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Накануне Медведев объявил об отставке правительства в полном
составе. Новым премьер-министром стал бывший глава Федеральной налоговой службы
Михаил Мишустин, кандидатуру которого одобрила Госдума.
Путин ранее заявил, что Медведев восемь лет возглавлял правительство, что является самым длительным сроком пребывания на этой должности в новейшей истории страны. Именно поэтому у него есть необходимый опыт для перехода в Совбез.
«Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок — это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее», — сказал президент.
Глава государства уточнил, что попросил Медведева заниматься именно этими вопросами. При этом председателем Совбеза является президент. Кроме этого, Медведев пока сохранил пост лидера «Единой России».