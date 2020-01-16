Медведеву нашли новую должность

Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на этот пост бывшего премьера Дмитрия Медведева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Накануне Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Новым премьер-министром стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, кандидатуру которого одобрила Госдума.



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Путин ранее заявил, что Медведев восемь лет возглавлял правительство, что является самым длительным сроком пребывания на этой должности в новейшей истории страны. Именно поэтому у него есть необходимый опыт для перехода в Совбез.

«Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок — это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее», — сказал президент.

Глава государства уточнил, что попросил Медведева заниматься именно этими вопросами. При этом председателем Совбеза является президент. Кроме этого, Медведев пока сохранил пост лидера «Единой России».