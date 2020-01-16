Астрономы обнаружили в центре галактики странные объекты

Ученые обнаружили странные объекты в центре Млечного Пути, они выглядят как газ, однако ведут себя как звезды.

Первый такой объект под названием G1 в центре нашей галактики был обнаружен американскими астрофизиками еще в 2005 году. В 2012 году немецкие астрономы зафиксировали аналогичный объект, его назвали G2, пишет Nature.



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На сегодня исследователям удалось найти шесть анормальных объектов подобного класса, все они вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Их орбитальные периоды находятся в диапазоне от 100 до 1000 земных лет.

Предположительно, все шесть объектов раньше были двойными звездами, которые слились из-за сильной гравитационной силы сверхмассивной черной дыры. В результате образуется чрезвычайно большая звезда, закрытая от наблюдателя плотным облаком газа и пыли.

При приближении к черной дыре газ из внешней оболочки объектов сильно растягивается, а внутренняя часть газово-пылевого облака остается компактной. В результате астрономы видят облако газа, которое ведет себя, как звезда.