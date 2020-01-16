России предсказали курс 200 рублей за доллар

Курс рубля в обозримом будущем способен опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Заявление прозвучало в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
«Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Он
создает основной спрос на иностранную валюту. Все участники рынка понимают, что
движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей —
невозможно», — отметил эксперт.
По его словам, популярная теория о пользе слабой национальной валюты для экономики является ложной. Так, в стране всегда есть две группы экономических агентов — для одних такой курс может быть хорошим, а для других плохим.
Согласно запущенному в 2018 году бюджетному правилу сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния. Для этого Центробанк в качестве агента Минфина закупает иностранную валюту.
В итоге таких манипуляций регулятора укрепившийся в результате выросших экспортных доходов курс рубля слабеет, достигается стабильность национальной валюты вне зависимости от колебаний цен на нефть.