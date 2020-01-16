Госдума согласилась назначить Мишустина премьером

Депутаты Госдумы поддержали назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ, сообщается на сайте парламента.



Мишустин до своего назначения встретился с представителями фракций Госдумы и обозначил направления своей работы на посту премьер-министра. В итоге все фракции за исключением КПРФ решили поддержать его кандидатуру.

Во время заседания Госдумы глава фракции «Единой России» Сергей Неверов уточнил, что глава партии и предыдущий премьер Дмитрий Медведев попросил единороссов поддержать кандидатуру Мишустина.

С предложением назначить Мишустина главой правительства 15 января выступил президент Владимир Путин. Он предложил главе ФНС новую должность после того, как принял отставку предыдущего состава правительства во главе с Дмитрием Медведевым.