Кандидат в премьеры оказался автором музыки для песен Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин оказался автором музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, показало расследование журналистов.

В реестре Российского авторского общества указано, что Михаил Владимирович Мишустин — автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс, пишут «Ведомости».

То, что автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина» — руководитель ФНС, подтверждает то, что даты рождения указанного человека и кандидата в премьеры совпадают. Песня «Настоящая женщина» вышла на альбоме Лепса в 2011 году, «Зола» — в 2016 году.

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Кроме этого, глава Сбербанка Герман Греф, поздравляя в 2012 году через газету «Коммерсантъ» Мишустина с днем рождения, отметил его музыкальные таланты. «Совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку», — указал тогда Греф.