Срок появления «русского Prado» перенесли

Новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», который называют «русским Prado», появится на рынке во второй половине 2021 года, сообщил исполнительный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин.

«Рассчитываем, что это случится во второй половине 2021 года. … Автомобиль получит новую раму, независимую переднюю подвеску, новый интерьер, особенно в задней части, новую головную оптику, фонари», — сказал Спирин в интервью изданию «Автоброкер».

По словам топ-менеджера, новый мотор уже разработан. Это будет две версии, обе турбированные.

Спирин отметил, что это будет дальнейшая эволюции модели «Патриот», о новом названии речь не идет.

Цена на «русский Prado» не должна превысить 1,5 миллиона рублей, ранее говорил директора УАЗа Адиль Ширинов.