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Новосибирские приборы ночного видения отправили в Африку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростех

Новосибирский приборостроительный завод отправил партию монокуляров ночного видения в Африку, сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех экспортировал крупную партию монокуляров ночного видения в интересах одной из стран Африканского континента. Прибор оснащен электронно-оптическими преобразователями второго и третьего поколения, а также инфракрасной подсветкой.

«Эта разработка пользуется большим спросом за рубежом и является одним из лидеров продаж в сегменте приборов ночного видения. В 2020 году будет реализован еще один крупный контракт на поставку аналогичных изделий», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Монокуляр ПН21К выпускается на мощностях Новосибирского приборостроительного завода. Он может крепиться на голове и имеет минимально возможные размеры в своем классе.

Устройство подходит для любых наблюдений в ночное время суток. Например, монокуляр может использоваться для исследования флоры и фауны, экстремального спорта и туризма, спасательных работ, ликвидации природных и техногенных катастроф, охраны и обеспечения безопасности. В прошлом году монокуляр опробовали участники международной акции «Ночь музеев». С помощью прибора посетители Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило наблюдали за жизнью ночных животных и птиц.

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