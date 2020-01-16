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Стрелка из кузбасского суда пытались задавить трактором

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Мужчина, расстрелявший двух человек в мировом суде Новокузнецка, был потерпевшим в конфликте между соседями, в котором разъяренный тракторист таранил дом.

Имя стрелка, который в четверг смертельно ранил пристава и отправил женщину в больницу, — Артем Пакалов, пишут местные СМИ. Летом 2018 года на него напали соседи в селе Куртуково.

Мужчина заявлял, что сначала на него наехал молодой человек на Audi. Затем к конфликту присоединился родственник на тракторе-погрузчике. Сначала он попытался наехать на соседа, а затем протаранил ворота в гараж.

Полиция завела уголовные дела по статьям 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества) и 119 УК РФ (угроза убийством). В электронной базе мирового суда Новокузнецкого района значится обвинение только по первой статье.

Судья предлагала Пакалову примириться с семьей обвиняемого, написали кузбасские Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники.

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Лама сибирь

щас будут затачивать конституцию под новые выборы .

corrector

решают как его оставлять пожизненно

-Керя-

Шоу продолжается щас новые налоги придумает...

1voland1

Представь себе нет! Я работяга,всю жизнь работаю и живу как крестьянин бедный.И это в самой богатой стране.При...

Бухарин

Странно, если бы такие решения принимались спонтанно и не обдумано!