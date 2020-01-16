Мишустин пообещал «перестройку правительства»

Кандидат в премьеры Михаил Мишустин анонсировал «кардинальные перемены» в составе правительства, соответствующее заявление прозвучало на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«Он сказал, что будут серьезные, кардинальные изменения, но фамилий пока он не назвал ни одной. Менять структуру правительства будут, министров будут кардинально менять, но пока фамилий он не обозначил», — цитирует депутата Алексея Корниенко РИА Новости.

При этом ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов также рассказал, что состав правительства изменится. По его словам, Мишустин пообещал, что будет обсуждать кандидатов на министерские посты с депутатами.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. Президент страны Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность главы правительства.