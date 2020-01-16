КПРФ воздержится при голосовании за Мишустина

Фракция КПРФ воздержится при голосовании депутатов Госдумы за кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ, сообщил лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов.

Лидер коммунистов отметил, что пока не известен состав и программа кабмина, фракция воздержится от голосования, пишет РИА Новости со ссылкой на Зюганова.

КПРФ также может выдвинуть своих кандидатов на министерские посты, если будут учтены программные предложения партии, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы КПРФ.

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Президент Владимир Путин в среду в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ, и в том числе передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства, вице-премьеров и министров.

Также в среду правительство России в полном составе во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Путин предложил главе ФНС Мишустину занять должность председателя правительства, он ответил согласием.

В четверг кандидат на пост премьер-министра встретился с фракциями Госдумы. «Единая Россия» единогласно проголосовала за внесенную президентом РФ кандидатуру, КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, ЛДПР за исключением некоторых представителей партии поддержит претендента на пост премьера. «Справедливая Россия» также поддержит кандидата.