Вашингтон оценил отставку правительства России

Вашингтон рассчитывает на улучшение отношений между двумя странами после отставки российского правительства, заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

«Мы осведомлены и следим за происходящим. Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан. Президент Дональд Трамп многократно заявлял, что он хочет лучших отношений между правительствами», — сказала чиновник в эфире телеканала RTVI.

При этом Ортагус подчеркнула, что все «зависит от лидеров России». По ее словам, США рассчитывают, что российские лидеры учтут американские требования перемен во внешней политике.

Сразу после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Российский лидер сообщил о намерении ввести для Медведева должность зампредседателя Совета безопасности. В этом качестве Путин предложил ему заняться темами обороноспособности и безопасности.