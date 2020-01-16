НАВЕРХ

Банщик и шахтер выступят в «Бойцовском клубе» Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
228 0
Фото: © https://vk.com/rubka_mma

Пармастер или банщик будет драться с резчиком рыбы, а тракторист со спортсменом в рамках чемпионата по MMA Rubka, который пройдет в Новосибирске 19 января, всего в соревновании примут участие 15 пар, сообщает организатор мероприятия Константин У.

Чемпионат по MMA Rubka основан на сюжете фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», за основу взяты лишь детали. Например, в бое могут принимать участие люди любого социального статуса, и поэтому шахтер может побить автоинструктора, а обычный прораб без зазрения совести ударить пенсионера.

По словам Константина У, пары сформированы максимально контрастно. На ринге сразятся шахтер с автоинструктором, студент с агрономом, строитель с инженером и другие. Всего на чемпионат заявлено 30 человек, среди них мужчины, которые на профессиональном или любительском уровне владеют искусством боя.

Поединки проходят под присмотром бригады судей союза ММА России. Rubka — не подпольные бои. Главное правило из «Бойцовского клуба» — «никому не рассказывать о Бойцовском клубе», на чемпионат не распространяется. Бои пройдут 19 января в новосибирском лофт-парке Подземка с 18.00. Билеты стоят от 500 до 1500 рублей.


Еще по теме
Чемпион мира по боксу провалил допинг-тест
Хабиб показал фото себя в молодости
Чемпионат MMA пройдет в Новосибирске
Кадыров пообещал отправить Емельяненко в нокаут первым ударом
смотреть все
Спорт #Единоборства
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назначил Мишустина премьером
•
Медведеву нашли новую должность
•
России предсказали курс 200 рублей за доллар
•
Кандидат в премьеры оказался автором музыки для песен Лепса
Подробности
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
•
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин
Как это работает
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Девушку Квята атаковали вопросами о нем
15.01.2020 15:26
Единственная олимпийская иранская медалистка сбежала из страны
13.01.2020 12:34
WADA запросило у России более $1 млн
04.01.2020 17:13
Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом Телегиным
27.12.2019 11:08
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назначил Мишустина премьером
•
Медведеву нашли новую должность
•
России предсказали курс 200 рублей за доллар
•
Кандидат в премьеры оказался автором музыки для песен Лепса
Подробности
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
•
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин
Сибирь
•
Подозреваемый в пропаже подростков на Алтае умер в полиции
•
Банщик и шахтер выступят в «Бойцовском клубе» Новосибирска
•
Неизвестный в Кузбассе подбросил младенца к больнице
•
Новосибирские приборы ночного видения отправили в Африку
•
Стрелка из кузбасского суда пытались задавить трактором
•
Водитель автобуса в Красноярске никогда в жизни не получал прав
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
53
Иран объяснил ракетный удар по украинскому лайнеру
44
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
39
Топ комментариев

1voland1

Представь себе нет! Я работяга,всю жизнь работаю и живу как крестьянин бедный.И это в самой богатой стране.При...

Лама сибирь

щас будут затачивать конституцию под новые выборы .

corrector

решают как его оставлять пожизненно

pilot995

У людей сдают нервы, и да, таких новостей будет всё больше.

Иркут 69

От перестановки слагаемых сумма не меняется. Неизвестные фамилии - это имитация перемен. Своего рода...