Банщик и шахтер выступят в «Бойцовском клубе» Новосибирска

Пармастер или банщик будет драться с резчиком рыбы, а тракторист со спортсменом в рамках чемпионата по MMA Rubka, который пройдет в Новосибирске 19 января, всего в соревновании примут участие 15 пар, сообщает организатор мероприятия Константин У.

Чемпионат по MMA Rubka основан на сюжете фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», за основу взяты лишь детали. Например, в бое могут принимать участие люди любого социального статуса, и поэтому шахтер может побить автоинструктора, а обычный прораб без зазрения совести ударить пенсионера.

По словам Константина У, пары сформированы максимально контрастно. На ринге сразятся шахтер с автоинструктором, студент с агрономом, строитель с инженером и другие. Всего на чемпионат заявлено 30 человек, среди них мужчины, которые на профессиональном или любительском уровне владеют искусством боя.

Поединки проходят под присмотром бригады судей союза ММА России. Rubka — не подпольные бои. Главное правило из «Бойцовского клуба» — «никому не рассказывать о Бойцовском клубе», на чемпионат не распространяется. Бои пройдут 19 января в новосибирском лофт-парке Подземка с 18.00. Билеты стоят от 500 до 1500 рублей.