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Власти Забайкалья обеспечили всех школьников теплыми туалетами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © PIX1861 / Pixabay License

Правительство Забайкальского края завершило оборудование теплых санузлов в школах. На проблему их отсутствия ранее указывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщила пресс-служба регионального Минобразования.

«В 2019 году в Забайкалье нужно было оборудовать оставшиеся 165 школ санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного режима. Эти работы завершены», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

В декабре 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отчитала Бурятию, Забайкалье и Дагестан за отсутствие отапливаемых туалетов. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2019 году объяснил, что грозит губернаторам, если они не решат эту проблему. «Если не решат, пусть тогда сами выходят, там строят все», — заявил он.

В конце 2019 года замминистра Татьяна Синюгина сообщила «Парламентской газете», что до конца 2019 года в вопросе с уличными туалетами будет поставлена точка. В России оставалось два субъекта, в которых решить проблему до конца не удавалось, — это Дагестан и Забайкальский край. Именно в этих регионах на старте модернизации учебных заведений было больше всего не оборудованных санузлами школ. 



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k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

колобок11

Обычная перестановка в креслах ОН заранее всё просчитал, не зря новость вышла после послания, теперь...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два