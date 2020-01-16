Власти Забайкалья обеспечили всех школьников теплыми туалетами

Правительство Забайкальского края завершило оборудование теплых санузлов в школах. На проблему их отсутствия ранее указывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщила пресс-служба регионального Минобразования.

«В 2019 году в Забайкалье нужно было оборудовать оставшиеся 165 школ санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного режима. Эти работы завершены», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

В декабре 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отчитала Бурятию, Забайкалье и Дагестан за отсутствие отапливаемых туалетов. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2019 году объяснил, что грозит губернаторам, если они не решат эту проблему. «Если не решат, пусть тогда сами выходят, там строят все», — заявил он.

В конце 2019 года замминистра Татьяна Синюгина сообщила «Парламентской газете», что до конца 2019 года в вопросе с уличными туалетами будет поставлена точка. В России оставалось два субъекта, в которых решить проблему до конца не удавалось, — это Дагестан и Забайкальский край. Именно в этих регионах на старте модернизации учебных заведений было больше всего не оборудованных санузлами школ.