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Девочка пропала в Карасуке после музыкальной школы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Полиция и волонтеры ищут пропавшую в среду после музыкальной школы девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Алена Касталанова в среду около 15.00 вышла из музыкальной школы, расположенной на улице Совхозная, 1 в Карасуке и пропала. 10-летнюю девочку ищет полиция и волонтеры.

Пропавшая ростом около 150 сантиметров, у нее голубые глаза и светлые волосы. Она была одета в леопардовую куртку и розовую шапку с голубым шарфом. Всех, кто ее видел, просят обратиться в полицию.

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Топ комментариев

k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

колобок11

Обычная перестановка в креслах ОН заранее всё просчитал, не зря новость вышла после послания, теперь...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два