Девочка пропала в Карасуке после музыкальной школы

Полиция и волонтеры ищут пропавшую в среду после музыкальной школы девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Алена Касталанова в среду около 15.00 вышла из музыкальной школы, расположенной на улице Совхозная, 1 в Карасуке и пропала. 10-летнюю девочку ищет полиция и волонтеры.

Пропавшая ростом около 150 сантиметров, у нее голубые глаза и светлые волосы. Она была одета в леопардовую куртку и розовую шапку с голубым шарфом. Всех, кто ее видел, просят обратиться в полицию.