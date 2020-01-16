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Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье

Источник:
«Известия»
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Фото Sibnet.ru

Стоимость квартир в 2020 году в российских новостройках увеличится на 10%, на вторичное жилье — на 6%, такой прогноз дал глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попова.

В тех новостройках, где хорошо идут продажи, квартиры могут подорожать на 15%, приводят «Известия» слова управляющего партнера компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского. С ним согласен президент ГК «Основа» Александр Ручьев, прогнозируя средний рост цен на 15% за 1,5–2 года, а в случае с наиболее привлекательными проектами — более чем на 20%.

По словам Попова, стоимость будет увеличиваться в течение года по традиционному сценарию. Как правило, наибольшими темпами цены растут в периоды повышенной деловой активности — весной и осенью, а летом наступает стагнация, отметил он.

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В 2020-м рынок недвижимости будет развиваться, согласно вектору, заданному в прошлом году, сказал Колочинский. В течение всего 2019-го цены на новостройки увеличивались, в некоторых московских проектах рост составил 15–18%, добавил директор по продажам компании «Колди» Максим Каварьянц.

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тысяч рублей за 1 квадратный метр, а вторичное — на 5%, до 45 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

В числе главных причин повышения цен в прошлом году были переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%, отметили в «Авито Недвижимость». Впрочем, часть новостроек, в которых заметно выросли цены, строилась и финансировалась по старым правилам — без использования эскроу-счетов. То есть рост стоимости в них не был напрямую связан с новыми правилами, но застройщики играли «на опережение», уточнил Каварьянц.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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Топ комментариев

k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

колобок11

Обычная перестановка в креслах ОН заранее всё просчитал, не зря новость вышла после послания, теперь...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два