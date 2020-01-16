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СК описал стрельбу в кузбасском суде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как мужчина открыл стрельбу в мировом суде Новокузнецка, дело будет переквалифицировано, так как один человек скончался, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, 45-летний мужчина с ружьем пришел на судебный участок мирового суда в городе Новокузнецке. На входе его остановил пристав, посетитель выстрелил сотруднику в живот. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку.

В это время мужчина прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину, которая проходила свидетелем по его делу. Стрелка задержали приставы и сотрудники Росгвардии.

Первоначально дело было возбуждено по пункту три статьи 30, пункту «а» части второй статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Но пристав скончался от тяжелого ранения в машине скорой помощи, поэтому решается вопрос о предъявлении обвинения по статье убийство.

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Кузбасс #Происшествия #Криминал
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Топ комментариев

k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

колобок11

Обычная перестановка в креслах ОН заранее всё просчитал, не зря новость вышла после послания, теперь...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два