СК описал стрельбу в кузбасском суде

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как мужчина открыл стрельбу в мировом суде Новокузнецка, дело будет переквалифицировано, так как один человек скончался, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, 45-летний мужчина с ружьем пришел на судебный участок мирового суда в городе Новокузнецке. На входе его остановил пристав, посетитель выстрелил сотруднику в живот. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку.

В это время мужчина прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину, которая проходила свидетелем по его делу. Стрелка задержали приставы и сотрудники Росгвардии.

Первоначально дело было возбуждено по пункту три статьи 30, пункту «а» части второй статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Но пристав скончался от тяжелого ранения в машине скорой помощи, поэтому решается вопрос о предъявлении обвинения по статье убийство.