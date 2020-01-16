Ростелеком прокомментировал поручение Путина о бесплатных сайтах

Операторы связи могут сделать доступ к социально значимым сайтам в России бесплатным, никаких технических сложностей при этом не возникнет, сообщил президент Ростелекома Михаил Осеевский, комментируя поручение президента России Федеральному собранию.

Глава государства предложил подготовить проект «Доступный интернет», чтобы обеспечить россиян бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам.

«Нет (не сложно сделать с технической точки зрения), я думаю, что любой оператор может настроить свои системы таким образом, чтобы по заранее установленному перечню социальных интернет ресурсов этот трафик не включался в тот тариф, который действует у абонента», — цитирует ТАСС Осеевского.

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Сейчас необходимо понять, как решать эту задачу, добавил он, так как если говорить о фиксированном интернете, то там нет никаких ограничений по трафику. «Если у человека есть оптика, то он может хоть круглосуточно заходить куда угодно. Наверно, это поручение президента РФ в большей степени касается доступа через мобильную инфраструктуру, где есть ограничения по трафику», — предположил он.

По данным вице-премьера РФ Максим Акимов, сегодня аудитория Рунета составляет 96 миллионов человек, в том числе мобильная аудитория — 85 миллионов. Отечественные рынки цифровых платежей, онлайн-торговли и каршеринга входят в число самых быстрорастущих в мире.