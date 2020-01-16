Житель Шелехова поджег себя возле администрации

Мужчина поджег себя возле администрации Шелехова, его тушил курткой мэр города, пострадавший попал в больницу с ожогами 70% тела, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

В среду днем мужчина возле администрации Шелехова и Шелеховского района, облил себя воспламеняющейся жидкостью и поджёг. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 32-летний мужчина получил ожоги тела площадью около 70%, был экстренно доставлен в больницу. Никаких требований он не предъявлял, состоит на учете у психиатра.

«Из окна своего кабинета увидел молодого человека в нижнем белье возле здания Вневедомственной охраны. Сначала подумал, что он собирается потренироваться в покорении масленичного столба, расположенного рядом. Далее события развивались стремительно. Мужчина предположительно облил себя растворителем и поджег зажигалкой. Времени на раздумия не было. Удалось прийти на помощь первым и потушить пламя своей курткой», — написал на странице «ВКонтакте» мэр города Сергей Липин.