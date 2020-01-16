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«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента РФ Владимир Путина Федеральному собранию объявил об отставке правительства в полном составе, а еще через три часа Путин предложил пост премьера главе федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Пользователи Сети не смогли оставить без внимания происходящее.

Ежегодная программная речь президента Владимира Путина перед Федеральным собранием прошла в Манеже в среду. Глава государства обозначил основные направления развития во внутренней политике страны. 

В числе прочего прозвучала инициатива о выплате материнского капитала на первенца, на что тут же отреагировали пользователи, в основном прогнозируя повышение интенсивности в личной жизни россиян.

Отставка правительства в полном составе вызвала еще больший интерес. До того, как стало известно имя кандидата на пост премьера, в соцсетях предполагали, что эту должность вероятно займет Алексей Кудрин или Сергей Собянин. Путин предложил пост главе ФНС Мишустину, это также не оставили без должного внимания в социальных сетях.
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Обсуждение (8)
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Топ комментариев

k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

колобок11

Обычная перестановка в креслах ОН заранее всё просчитал, не зря новость вышла после послания, теперь...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два