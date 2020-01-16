«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента РФ Владимир Путина Федеральному собранию объявил об отставке правительства в полном составе, а еще через три часа Путин предложил пост премьера главе федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Пользователи Сети не смогли оставить без внимания происходящее.

Ежегодная программная речь президента Владимира Путина перед Федеральным собранием прошла в Манеже в среду. Глава государства обозначил основные направления развития во внутренней политике страны.

В числе прочего прозвучала инициатива о выплате материнского капитала на первенца, на что тут же отреагировали пользователи, в основном прогнозируя повышение интенсивности в личной жизни россиян.

Привет, а ты красивая! Хочешь 466 тысяч рублей? — ручной тестировщик-мужчина (@i_am_romochka) January 15, 2020

Из-за аномально тёплой погоды в России распустилось правительство — (@SkiperKakao) January 15, 2020

думаю новое правительство будет набрано с помощью конкурса беготни вокруг стульев — хорошая полина (@nuichtoveselogo) January 15, 2020

Началось экстренное расследование стоимости часов Мишустина pic.twitter.com/sYls6kp85J — Беспартийный (@Petrovichmos) January 15, 2020

У меня появились эксклюзивные кадры из приёмной Собянина pic.twitter.com/Ed1HDsjz4g — Алексей Чепрасов (@alche_my__) January 15, 2020

Отставка правительства в полном составе вызвала еще больший интерес. До того, как стало известно имя кандидата на пост премьера, в соцсетях предполагали, что эту должность вероятно займет Алексей Кудрин или Сергей Собянин. Путин предложил пост главе ФНС Мишустину, это также не оставили без должного внимания в социальных сетях.