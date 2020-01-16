«Молчание ягнят» продолжат в виде сериала

Сериал, который продолжит историю фильма «Молчание ягнят» планирует снять телеканал CBS, героев повествования в спин-оффе сохранят.

Действие сериала будет разворачиваться через год после событий фильма. А главная героиня агент ФБР Клариса Старлинг встанет во главе сюжета. Она будет также расследовать преступления серийных убийц и сексуальных маньяков. Рабочее название сериала «Клариса», сообщает издание Variety.

Это будет второй попыткой продолжить историю фильма в виде сериала. В 2013 году канал NBC выпустил сериал «Ганнибал» по сюжету фильма «Красный дракон» Томаса Харриса.