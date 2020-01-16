Житель Тувы спас на пожаре соседа с детьми

Житель Тувы спас на пожаре соседа и троих детей, мать малышей
погибла, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает ГУ МЧС по региону.
Житель села Дурген Тандинского района и его дети, племянница
крепко спали, когда в их доме произошел пожар. Но семью разбудили громкие крики
и стук в окно — сосед через дорогу Алексей Тапынар ночью вышел на
улицу и заметил, что горит веранда дома напротив.
Разбудив соседей, он помог выйти им через окно, так как
огонь уже охватил входную дверь. К этому времени уже приехали пожарные и потушили
пламя. Самому маленькому из троих спасенных детей скоро исполнится 2 года.
По данным МВД по Республике Тыва в веранде дома нашли матери
детей. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.