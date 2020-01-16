Житель Тувы спас на пожаре соседа с детьми

Житель Тувы спас на пожаре соседа и троих детей, мать малышей погибла, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает ГУ МЧС по региону.

Житель села Дурген Тандинского района и его дети, племянница крепко спали, когда в их доме произошел пожар. Но семью разбудили громкие крики и стук в окно — сосед через дорогу Алексей Тапынар ночью вышел на улицу и заметил, что горит веранда дома напротив.

Разбудив соседей, он помог выйти им через окно, так как огонь уже охватил входную дверь. К этому времени уже приехали пожарные и потушили пламя. Самому маленькому из троих спасенных детей скоро исполнится 2 года.

По данным МВД по Республике Тыва в веранде дома нашли матери детей. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.