Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, анонсированных им в послании Федеральному Собранию.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас сообщил ТАСС о планах провести в четверг установочное заседание, чтобы договориться о порядке работы и встретиться с президентом.

По его словам, рабочая группа должна будет определить временные рамки подготовки предложений по изменению Конституции РФ. Первое рабочее совещание намечено на пятницу.

В среду Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым создается рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Глава государства также утвердил состав участников группы.

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Это 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей. Сопредседателями стали Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников — оба по согласованию, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Талия Хабриева.

Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в конституцию, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. По его предложению, президент будет обязан назначить предложенных кандидатов.

Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации.