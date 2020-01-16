НАВЕРХ

Вышла мобильная Warface

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильная версия Warface с подзаголовком Global Operations стала доступна для загрузки в Google Play и App Store.

Warface: Global Operations представляет собой шутер с видом от первого лица. На момент релиза игры доступно два режима в формате 4х4: Deathmatch и Control. В первом бой ведётся до полного уничтожения команды противника, во втором режиме командам необходимо захватывать важные зоны на карте и обеспечивать их оборону.

Уже на моменте старта игры стало доступно более 120 видов оружия и иной амуниции бойцов с возможностью их кастомизации. Игрокам даётся возможность создать уникальное оружие путём применения персональных навыков и грамотно используя возможности нелинейной системы апдейтов вооружения.

Графика в игре «на уровне» — оружие и карты, будь то маленький ангар или лесополоса, весьма хорошо проработаны, разработчики постарались сделать игру максимально реалистичной, и чтобы в то же время это не сильно отразилось на системных требованиях.


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Топ комментариев

k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два

колобок11

Обычная перестановка в креслах ОН заранее всё просчитал, не зря новость вышла после послания, теперь...