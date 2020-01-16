Вышла мобильная Warface

Мобильная версия Warface с подзаголовком Global Operations стала доступна для загрузки в Google Play и App Store.
Warface: Global Operations представляет собой шутер с видом от первого лица. На момент релиза игры доступно два режима в формате 4х4: Deathmatch и Control. В первом бой ведётся до полного уничтожения команды противника, во втором режиме командам необходимо захватывать важные зоны на карте и обеспечивать их оборону.
Уже на моменте старта игры стало доступно более 120 видов оружия и иной амуниции бойцов с возможностью их кастомизации. Игрокам даётся возможность создать уникальное оружие путём применения персональных навыков и грамотно используя возможности нелинейной системы апдейтов вооружения.
Графика в игре «на уровне» — оружие и карты, будь то маленький ангар или лесополоса, весьма хорошо проработаны, разработчики постарались сделать игру максимально реалистичной, и чтобы в то же время это не сильно отразилось на системных требованиях.