Вышла мобильная Warface

Мобильная версия Warface с подзаголовком Global Operations стала доступна для загрузки в Google Play и App Store.

Warface: Global Operations представляет собой шутер с видом от первого лица. На момент релиза игры доступно два режима в формате 4х4: Deathmatch и Control. В первом бой ведётся до полного уничтожения команды противника, во втором режиме командам необходимо захватывать важные зоны на карте и обеспечивать их оборону.

Уже на моменте старта игры стало доступно более 120 видов оружия и иной амуниции бойцов с возможностью их кастомизации. Игрокам даётся возможность создать уникальное оружие путём применения персональных навыков и грамотно используя возможности нелинейной системы апдейтов вооружения.