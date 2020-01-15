Путин предложил кандидатуру нового премьера

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства провел с Мишустиным рабочую встречу. «Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — говорится в сообщении.

Мишустин возглавляет Федеральную налоговую службу с 2010 года. Государственную карьеру начал в 1998 году, когда был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.

Кандидат в председатели правительства является доктором экономических наук, он беспартийный. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета.