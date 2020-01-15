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Путин предложил кандидатуру нового премьера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства провел с Мишустиным рабочую встречу. «Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — говорится в сообщении.

Мишустин возглавляет Федеральную налоговую службу с 2010 года. Государственную карьеру начал в 1998 году, когда был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.

Кандидат в председатели правительства является доктором экономических наук, он беспартийный. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета.

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k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

zotamok

Наше правительство когда-нибудь поймет, что для борьбы с бедностью не субсидии их нам нужны, а работающая...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два