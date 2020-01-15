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Косметолога обвинили в создании «губ дьявола» тайно от пациенток

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © karyday instagram.com/karyday

Несколько девушек пожаловались на косметолога Лияну Колесову, у которой увеличивали губы, но во время косметологической процедуры им без ведома сделали «губы дьявола». Колесова ответила на обвинения на полиграфе.

Выяснить правду девушки решили в эфире программы «На самом деле» Первого канала. Модель Тата Волвенкова и еще две девушки Елена Виноградова и Карина Дейнеженко обвинили Колесову в том, что она вместо обычного увеличения губ в тайне протестировала на них новую методику, после которой их губы стали волнообразные. Такая методика известна как «губы дьявола».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТренд «брови-нимбы» пришел на смену «губам дьявола»

Позиция косметолога была совершенно противоположной. Она утверждала, что у нее на процедуре была только Тата Волвенкова, а остальных девушек она не знает. Кроме этого, Колесова предположила, что девушки сговорились и пытаются шантажом получить в качестве компенсации другие услуги красоты в косметологической клинике.

В студии шоу заподозрили, что у Виноградовой «губ дьявола» вообще нет, а волнообразной формы она добилась с помощью макияжа. Но стереть помаду, чтобы подтвердить или опровергнуть версию, девушка отказалась.

Предположение о том, что в реальности нет существует методики увеличения губ в форме волн, выдвинула и косметолог Колесова, которая имеет высшее медицинское образование. «Это фотошоп, и вся история идет оттуда, поэтому никто из академической медицины, в том числе из эстетической медицины, не позволит себе сделать это, потому что это не обосновано научно», — сказала Колесова.

Полиграфолог Роман Устюжанин, проверив всех участников спора на детекторе, выяснил, что девушки действительно лгут, а правда оказалась на стороне косметолога. Судя по ответам, которые дали «заговорщицы», они всего лишь хотели привлечь к себе новых подписчиков в соцсетях, а всю историю с покалеченными губами выдумали.

Тренд «губы дьявола» стал популярен в России в конце 2019 года, их автором считает лже-косметолог Емельян Брауде. Мужчина без медицинского образования учит других косметологов специальной методике, в результате которой форма губ приобретает волнообразную форму. Многие профессионалы сомневаются, что методика реально существует.Читать подробнее >>

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Топ комментариев

k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

zotamok

Наше правительство когда-нибудь поймет, что для борьбы с бедностью не субсидии их нам нужны, а работающая...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два