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Биткоин аномально подорожал и удивил экспертов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Курс биткоина вырос с начала января примерно на 20% и приблизился к 9 тысячам долларов, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Это максимальный подъем курса данной цифровой валюты для начала года с января 2012 года. Другие криптовалюты на этой фоне также подорожали. Так, входящая в тройку самых популярных Ethereum выросла на 25%.

Резкое подорожание опровергло прогнозы экспертов, которые ожидали, что биткоин исчерпал возможности для роста. Отмечается, что катализатором скачка стали надежды инвесторов на большее широкое внедрение криптовалют.

Так, биржевой оператор CME Group недавно запустил торговлю опционами на фьючерсы на биткоин. Подобный шаг мог повысить интерес к цифровым активам со стороны профессиональных игроков.

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zotamok

Наше правительство когда-нибудь поймет, что для борьбы с бедностью не субсидии их нам нужны, а работающая...

k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Отчего бороться с бедностью предлагают люди, не знающие на собственном опыте, что такое бедность..? Может...

Иркут 69

Концепция абсолютной бедности - новое слово в социологии.? 😀