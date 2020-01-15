Биткоин аномально подорожал и удивил экспертов

Курс биткоина вырос с начала января примерно на 20% и приблизился к 9 тысячам долларов, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Это максимальный подъем курса данной цифровой валюты для начала года с января 2012 года. Другие криптовалюты на этой фоне также подорожали. Так, входящая в тройку самых популярных Ethereum выросла на 25%.

Резкое подорожание опровергло прогнозы экспертов, которые ожидали, что биткоин исчерпал возможности для роста. Отмечается, что катализатором скачка стали надежды инвесторов на большее широкое внедрение криптовалют.

Так, биржевой оператор CME Group недавно запустил торговлю опционами на фьючерсы на биткоин. Подобный шаг мог повысить интерес к цифровым активам со стороны профессиональных игроков.