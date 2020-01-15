Путин нашел Медведеву новую должность

Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности. Он предложил ее объявившему об отставке с поста премьер-министра Дмитрию Медведеву.

Путин напомнил, что Медведев сам был президентом, а также практически восемь лет возглавляет правительство, что является рекордным сроком в данной должности в новейшей истории.

«Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок — это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее», — сказал Путин.

По словам главы государства, Медведев всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны. «Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории», — уточнил он.

Председателем Совета безопасности является президент России. Сейчас в структуре организации нет должности заместителя. При этом Медведев уже сейчас входит в число постоянных членов Совета безопасности.