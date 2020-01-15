НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин нашел Медведеву новую должность

Источник:
Sibnet.ru
541 9
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности. Он предложил ее объявившему об отставке с поста премьер-министра Дмитрию Медведеву.

Путин напомнил, что Медведев сам был президентом, а также практически восемь лет возглавляет правительство, что является рекордным сроком в данной должности в новейшей истории.

«Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок — это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее», — сказал Путин.

По словам главы государства, Медведев всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны. «Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории», — уточнил он.

Председателем Совета безопасности является президент России. Сейчас в структуре организации нет должности заместителя. При этом Медведев уже сейчас входит в число постоянных членов Совета безопасности.

Еще по теме
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
Перестройка Путина: главные тезисы послания президента
Президент России поделится полномочиями с Госдумой
Путин рассказал об изменении Конституции
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
•
Рубль обрушился после отставки правительства
•
Путин нашел Медведеву новую должность
•
Биткоин аномально подорожал и удивил экспертов
Подробности
•
Перестройка Путина: главные тезисы послания президента
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Как это работает
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пожилая женщина поселилась в подъезде Бийска из-за родни
Сибирь 15.01.2020 19:06
Банду расхитителей маткапитала осудят на Алтае
Сибирь 15.01.2020 18:57
Мост на дороге к Белухе открыли на Алтае
Сибирь 15.01.2020 18:39
Томские ученые за 30 млн рублей разработают смазку для космоса
Сибирь 15.01.2020 17:44
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
17853
Курс доллара установил двухлетний рекорд
10301
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
8170
Новосибирец наткнулся на лыжу и погиб в Шерегеше
4146
Обсуждение (9)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
•
Рубль обрушился после отставки правительства
•
Путин нашел Медведеву новую должность
•
Биткоин аномально подорожал и удивил экспертов
Подробности
•
Перестройка Путина: главные тезисы послания президента
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Сибирь
•
Пожилая женщина поселилась в подъезде Бийска из-за родни
•
Банду расхитителей маткапитала осудят на Алтае
•
Мост на дороге к Белухе открыли на Алтае
•
Томские ученые за 30 млн рублей разработают смазку для космоса
•
Новосибирцев предупредили об опасном ветре и метелях
•
Бабушка в Бурятии истязала внучек на глазах у матери
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
США перебросят элитный спецназ для борьбы с Россией
45
Иран объяснил ракетный удар по украинскому лайнеру
44
США объяснили присоединение Крыма к России
33
Топ комментариев

zotamok

Наше правительство когда-нибудь поймет, что для борьбы с бедностью не субсидии их нам нужны, а работающая...

k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Отчего бороться с бедностью предлагают люди, не знающие на собственном опыте, что такое бедность..? Может...

Иркут 69

Концепция абсолютной бедности - новое слово в социологии.? 😀