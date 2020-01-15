Рубль обрушился после отставки правительства

Курс рубля резко упал после заявления премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар в среду вечером укрепился на 0,22% до 61,72 рубля, это на 30 копеек ниже уровня до момента объявления об отставке. При этом евро торговался на отметке 68,72 рубля, валюта подорожала на 32 копейки.

При этом ранее рубль не отреагировал на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшееся в этот же день. Индекс Московской биржи снизился на 0,59% до 3111,44 пункта, индекс РТС — на 0,88% до 1590,89 пункта.

Ранее в среду премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции. Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.