Правительство в полном составе уволилось после послания Путина

Правительство России в полном составе ушло в отставку, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Заявление последовало сразу после оглашения послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Глава государства провел рабочую встречу с Медведевым по завершении выступления. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что в ходе встречи обсуждались «инициативы, озвученные главой государства в послании, вопросы, связанные с реализацией его положений».

В своем послании Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства, предоставив Госдуме право не только согласовывать кандидатуру премьер-министра, но и утверждать ее, а также всех остальных членов кабмина.

«Они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — объяснил Медведев.

Правительство может подать в отставку по статье 117 Конституции. После этого министры и другие чиновники по поручению президента страны продолжают действовать до формирования нового правительства.