Microsoft показал ноутбук на солнечной энергии

Microsoft продемонстрировал концепт ноутбука, заряжающегося от солнечной энергии. В перспективе гаджет может пополнить линейку Surface Pro.

Описание аппарата появилось на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США, передает издание Windows Latest. Согласно схеме, на задней панели ноутбука располагаются несколько фотоэлементов, которые соединены с аккумулятором устройства.



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Солнечные панели смогут питать ноутбук во время автономной работы, когда девайс не подключен к электросети. При этом для зарядки будет достаточно даже искусственного света от ламп накаливания.

Благодаря складной конструкции панели при необходимости могут спрятаться в корпусе компьютера. При этом пока неясно, сколько времени понадобиться устройству для полной зарядки аккумулятора при помощи света.