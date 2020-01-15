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Пожилая женщина поселилась в подъезде Бийска из-за родни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Родственники в Бийске выгнали из дома 80-летнюю женщину, после чего та стала жить в подъезде. Следователи начали проверку.

Следователи уточняют, что родственники вынудили пожилую женщину подписать дарственную на квартиру, а затем и вовсе выгнали из дома. Правоохранители узнали об этом из СМИ и начали доследственную проверку.

Они выяснят все обстоятельства, изложенные в материале, а также изучат правомерность получения родственниками пожилой женщины в собственность ее жилого помещения.

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zotamok

Наше правительство когда-нибудь поймет, что для борьбы с бедностью не субсидии их нам нужны, а работающая...

Иркут 69

Отчего бороться с бедностью предлагают люди, не знающие на собственном опыте, что такое бедность..? Может...

Muzykant

Только смерть разлучит нас.Только вопрос чья быстрее,похоже он бессмертный.

Лама сибирь

судя по взгляду этого человека у него диагноз.

Иркут 69

Концепция абсолютной бедности - новое слово в социологии.? 😀