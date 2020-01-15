Пожилая женщина поселилась в подъезде Бийска из-за родни

Родственники в Бийске выгнали из дома 80-летнюю женщину, после чего та стала жить в подъезде. Следователи начали проверку.

Следователи уточняют, что родственники вынудили пожилую женщину подписать дарственную на квартиру, а затем и вовсе выгнали из дома. Правоохранители узнали об этом из СМИ и начали доследственную проверку.

Они выяснят все обстоятельства, изложенные в материале, а также изучат правомерность получения родственниками пожилой женщины в собственность ее жилого помещения.