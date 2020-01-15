Мост на дороге к Белухе открыли на Алтае

Новый мост через Катунь, связывающий села Кучерла и Тюнгур на дороге, ведущей к Белухе, построили в Горном Алтае, сообщает «Горно-Алтайавтодор».

Объект расположен на дороге, соединяющей Кучерлу и Тюнгур, в которых проживает около 600 человек. Его начали строить в 2014 году, в 2018-м строительство было остановлено. В этом году новый руководитель республики Олег Хорохордин договорился о возобновлении финансирования. В регион поступило 410 миллионов рублей.

Сейчас на новом мосту завершили все необходимые работы, обеспечивающие безопасность людей, установлено барьерное ограждение, устроено электроосвещение, мост введен в эксплуатацию. На окончание строительства ушло менее года, сообщает «Горно-Алтайавтодор».

Старый мост находился в аварийном состоянии и долгое время являлся единственным способом для кучерлинцев попасть на «большую землю». Кроме того, мост был единственным переходом для туристов, следующих по этой дороге к подножию Белухи.