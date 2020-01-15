Томские ученые за 30 млн рублей разработают смазку для космоса

Томский политехнический университет в 2020 году получит более 30 миллионов рублей на разработку импортозамещающих смазочных материалов для использования в космических и арктических условиях, сообщает пресс-служба вуза.

По словам директора Инжинирингового центра неорганических материалов ТПУ Андрея Добрынина, в аэрокосмической отрасли широко используют специализированные низкотемпературные вакуумные смазки, которые производятся в основном за рубежом.

В рамках проекта в Томском политехе в 2020 году будет создана новая лаборатория жидкофазного фторирования органических веществ. Полученные таким способом полимеры будут применяться в специализированных низкотемпературных вакуумных смазках для нужд космической отрасли, а также в качестве смазочных материалов для эксплуатации в арктических условиях.

«Проект рассчитан на три года с возможным продолжением еще на два года. Объем финансирования проекта составит более 30 миллионов рублей в год», — сказал проректор ТПУ по научной работе и инновациям Мехман Юсубов.