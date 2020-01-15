Президент России поделится полномочиями с Госдумой

Президент России Владимир Путин предложил доверить Государственной Думе право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров

«Предлагаю <…> доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем, по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров», — заявил Путин в своем послании Федеральному Собранию.

При этом, по его словам, президент будет обязан назначить предложенных кандидатов на должность. «То есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — отметил российский лидер.

Путин также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. «Предлагаю предусмотреть, чтобы назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент мог проводить по итогам консультации с Советом Федерации», — подчеркнул президент.