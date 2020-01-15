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Путин согласился пересмотреть Конституцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подтвердил возможность внесения поправок в Конституцию, об этом глава государства сказал в послании Федеральному собранию.

Президент указал, что Конституция должна иметь приоритет в российском правовом пространстве. Международные акты должны действовать только в той части, которые не противоречат главному закону страны.

Также Путин предложил закрепить норму, по которой чиновники, судьи и депутаты не могут иметь иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, который дает право проживать на территории другого государства.

«Предлагаю закрепить в основном законе требования к главам субъектов федерации, депутатам, министрам, судьям и некоторым другим должностным лицам. Они не могут иметь права на получение иностранного гражданства», — сказал он.

Кроме этого, Путин упомянул запрет занимать пост президента более двух сроков подряд. «Не считаю этот момент принципиальным, но согласен с этим», — добавил глава государства, комментируя соответствующее положение в Конституции.

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