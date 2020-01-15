Новосибирцев предупредили об опасном ветре и метелях

Метели, гололед, похолодание и усиление ветра в Новосибирской области прогнозируют синоптики в ближайшую неделю, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Спасатели предупреждают, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах и водоемах, сказаться на обстановке с пожарами, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, схода наледи с крыш.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 16 января в Новосибирской области местами ожидается умеренный снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедные явления, усиление ветра до 16 метров в секунду. К концу недели неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся, к субботе прогнозируется ветер до 23 метров в секунду, а температура понизится до 14 градусов мороза. Спасатели рекомендуют на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.